Osmaniye Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri
Türkiye’de seçim sonuçları, anlık veriler açıklanmaya başlarken Osmaniye’de,6 ilçede sandıklar açılmaya başladı. 14 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü’de! Osmaniye ilinde toplam 5 ittifak yarışıyor: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ATA İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı.
Osmaniye seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair veriler açıklanmaya başlarken Osmaniye'nin 6 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 385.998 seçmen sayısı bulunuyor.
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Önceki (2018) seçimde Osmaniye’de ne oldu?
|PARTİ
|OY ORANI
|YIL
|AK Parti
|%36,2
|2018
|CHP
|%13,5
|2018
|İYİ Parti
|%13,5
|2018
|MHP
|%31,6
|2018