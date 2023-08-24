Osmaniye’de ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'de, ambulans ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

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Osmaniye-Kadirli karayolu Cevdetiye Mahallesi’nde saat 20.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 80 ABG 321 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 80 GY 117 plakalı ambulans ile kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede otomobilde sıkışan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 3’ü ambulansta yaralanan 4 kişi, Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

OTOMOBİLDEKİ 3’ÜNCÜ KİŞİ DE ÖLDÜ

Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan otomobilde bulunan 3’üncü kişi de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ambulansta bulunan ve tedavisi devam eden 3 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)