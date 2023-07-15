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Osmaniye’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayınlanma: 13:13 - 15 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Osmaniye’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Osmaniye’nin Sumbas ilçesi Gafarlı köyü Diniker Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü söndürme ekipleri sevk edildi.

Havadan 2 helikopterle karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

3 gün önce aynı bölgede çıkan yangında 3 dönüm alan zarar görmüştü.(DHA)

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