Osmaniye’de sağanak hayatı felç etti, tarım arazileri su altında kaldı

Osmaniye'de kırsal mahallelerde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle yollar göle göndü, ağaçlar devrildi, ekili alanlar zarar gördü.

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Meteoroloji’nin sağanak ve fırtına uyarısının ardından Osmaniye’de, şiddetli yağış etkili oldu; bazı sokak ve caddeler göle döndü.

Kuvvetli yağış ve fırtına, özellikle kırsal mahalleleri vurdu. Sakarcalık köyünde yollar kapandı, kanallar taştı, ağaçlar yıkıldı. Ekili tarım arazileri de büyük zarar gördü. Bölgede yağışın aralıklarla sürdüğü belirtildi.

ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLEN ARAÇTA 3 KİŞİ YARALANDI

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sağanak ve fırtınanın vurduğu Sakarcalık köyünü ziyaret etti. Burada yapılan çalışmaları inceleyen Vali Yılmaz şunları söyledi:

“Çok ciddi bir fırtına ve hortum meydana geldi ve maalesef çam ağaçlarını yıkıp, geçti. Bu ağaçların bir kısmı sulama kanalının içine devrildiği için sulama kanalını kapatıyor ve su taşkınına neden oluyor.

Şu anda taşkına neden olan suyun çekilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Gerekli müdahalelerimiz yapıldı. Allah, çok büyük bir afetten köylümüzü korudu. Burada etkilenen vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Üzüldüğümüz hususlardan birisi; bir araç yolda seyir halindeyken ağacın devrilmesi sonucu 3 vatandaşımız yaralı, şu anda tedavileri devam ediyor. Bu vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Devlet olarak bütün müdahalelerimizi yaptık, yapılması gereken çalışmalar da hızla devam etmektedir.”