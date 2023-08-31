Otel baskını cinayetinde tutuklama kararı

Bodrum'un Gölköy Mahallesi'nde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı otel baskının ardından gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Yaşar ANTER

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Bodrum'un Gölköy Mahallesinde 27 Ağustos Pazar günü otomobille otele gelen Ömer Ataş (28), Mert Ali A. (17), Emirhan B. ile aralarında husumet bulunan ve otelde konaklayan Ersin O., Ardahan B. (22) ve Yiğitcan B. (22) arasında silahlı çatışma çıkmıştı.

Çatışmada yaralanan Ardahan B. (22) ve Yiğitcan B. (22), Ersin O. tarafından otomobille özel hastaneye götürülürken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Ataş’ın (28) yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Yaralılardan Mert Ali A. (17) da ilk müdahalenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

ARALARINDA GARDİYAN DA VAR

Yapılan soruşturmada, olay günü arkadaşlarını hastaneye götüren Ersin O., Bodrum'da gardiyan olarak görev yapan Burhan C. ile telefonda görüşerek arabayı hastaneden almasını istedi.

Hastaneye gelen Ersin O. arabayı bıraktıktan sonra kayıplara karıştı. Otomobili götürmek üzere hastaneye gelen Burhan C. ve beraberindeki Mehmet S. ile Tarık A. güvenlik güçleri tarafından yakalandı, cinayet şüphelisine yardım etmek suçundan gözaltına aldı.

Hastanede tedavisi tamamlanan Mert Ali A., Emirhan B. ve gözaltında bulunan gardiyan Burhan C. ile Mehmet S. ve Tarık A. işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan 5 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Olayın ardından ele geçirilen 6 tabanca, 7 adet şarjör ve 35 adet 9 milimetre çapında fişek ve 1 adet tabancaya takılı lazerin ele geçirildiği belirtildi.

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