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Otelde silahlı saldırıya uğrayan doktor öldü

İstanbul'da bir otelde silahlı saldırıya uğrayan Dr. İbrahim Karahan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis katil zanlısı Ali Asker Kıtay ile Dilnaza Bayramova'yı gözaltına aldı.

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Otelde silahlı saldırıya uğrayan doktor öldü

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Avcılar ilçesi sınırlarındaki Üniversite Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Dr. İbrahim Karahan ile Ali Asker Kıtay arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kıtay silahla Karahana’a ateş etti. Ardından yanındaki kadınla birlikte otomobile binerek kaçtı.

Karahan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin çalışmasıyla katil zanlısı Ali Asker Kıtay ve otelden birlikte kaçtığı yabancı uyruklu Dilnaza Bayramova yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise saldırıda kullandığı silah ele geçirildi.

“BAĞIRMA SESLERİ ÜZERİNE DIŞARI ÇIKTIK”

Olayı gören Zilan Şengel, bir kadının bağırma sesleri üzerine dışarı çıktıklarını ardından polis ve ambulans ekiplerinin geldiğini belirterek, “Sonradan adamın vefat ettiğini duyduk” dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. (DHA)

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