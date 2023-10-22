Otobüs, bariyerleri parçalayıp direği devirdi

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, bir İETT otobüsü, Ataköy Köprüsü üstünde seyir halindeyken yoldan çıkarak bir aydınlatma direğine çarptı. Direk, önce bir otomobilin üzerine düştü, ardından yola devrildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bahçelievler’de gerçekleşen olay, sabah saat 06.30 sularında, Ataköy Kavşağı’nın Bahçelievler istikametinde meydana geldi. Kazanın detaylarına göre, İETT otobüsünün sürücüsü, direksiyon kontrolünü kaybederek yoldan çıktı ve ardından demir bariyerlerle birlikte bir aydınlatma direğine çarptı.

Çarpma sonucunda aydınlatma direği, önce o sırada geçen bir otomobilin ön kısmına ardından yola devrildi. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi, ve her iki şerit de trafiğe kapatıldı.

Kazada, İETT otobüsünde yolcu bulunmuyordu ve sürücüler de herhangi bir yaralanma yaşamadı. İETT otobüsü ile otomobilde maddi hasar oluştu. Devrilen aydınlatma direğini ve İETT otobüsünü kaldırmak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir 3 otobüsle bir minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var