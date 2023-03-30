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Otobüsün altına kalan engelli öldü

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan fiziksel ve zihinsel engelli Ramazan Ayata (40) halk otobüsü çarpmasıyla, hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı. 

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Otobüsün altına kalan engelli öldü

Kaza, dün öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan fiziksel ve zihinsel engelli Ramazan Ayata’ya, plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen halk otobüsü çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Ayata, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Araç kamerasına yansıyan kaza sonrası ismi açıklanmayan otobüs sürücüsü gözaltına alındı. (DHA)

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