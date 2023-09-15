Otomobil almak isterken 400 bin lira dolandırıldı

Balıkesir'li tekstilci Fatih Barlin hayalini kurduğu 2 milyon 100 bin liralık otomobili almak isterken sahte internet sitesi üzerinden 400 bin TL dolandırıldı.

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Balıkesir’de tekstil işiyle uğraşan Fatih Barlin, almak istediği otomobilin 9 aydır bayi satışı olmadığı için ‘Google’da arama yaptı. Aramada sonuçlarında, en üstte çıkan ve söz konusu firmanın isminin yer aldığı siteye tıklayıp, alacağı aracı belirledi.

Sipariş oluşturup iletişim bilgilerini giren Barlin’in 5 dakika sonra telefonu çaldı. Arayan kişi, kendisini söz konusu otomobil firmasının Türkiye distribütörü müşteri temsilcisi olarak tanıtıp, “Sistemimiz güncellendi. Eskiden kapora alınıyordu. Cayma halinde kapora kredi kartınıza iade oluyordu. Ancak şimdi aracın parasının tamamını ödediğinizde hemen bir hafta sonra aracınızı alt bayimizden teslim ediyoruz. Malum piyasada araç sıkıntısı var. Ancak, siazin aracınız rezerve edildi” dedi.

SİPARİŞ OLUŞTURDUĞU SİTE SAHTE ÇIKTI

Ertesi gün otomobil firmasını arayan ve bant kaydıyla müşteri temsilcisine bağlanan Barlin, fiyatı 2 milyon 100 bin lira olan otomobilin ilk olarak 400 bin lirasını, ertesi gün de ertesi gün de kalan 1 milyon 700 bin TL’lik kısmını yatıracağını söyledi.

Barlin’e otomobil firmasının alt bayisi olduğu belirtilen bir limited şirketin IBAN numarası verilip, parayı buraya yatırması istendi. Paranın 400 bin liralık kısmını yatıran Barlin, ertesi gün aracın teslimatıyla ilgili bilgi almak için satıcının aradan çekildiğini düşünüp, parayı yatırdığı alt bayiyi aradı.

Barlin, bayinin kendilerine ait böyle bir satış olmadığını söylemesi üzerine dolandırıldığını anladı. Firmayı araştıran Barlin, sipariş oluşturduğu sitenin sahte olduğunu, kendisine verilen IBAN numarasının da normalde var olan bir otomobil şirketinin orijinal isminin başına bir ekleme yapılmış hesap olduğunu öğrendi. 2 milyon 100 bin liralık bir otomobil almak isterken 400 bin lira dolandırılan Barlin, polise şikayetçi oldu.

“BAŞIMA GELECEĞİNİ TAHMİN ETMİYORDUM”

Çeşitli dolandırıcılık olaylarını haberlerde duyduğunu ancak böylesiyle ilk kez karşılaştığını belirten Barlin, “İnternetten alışveriş yapılırken, bir değil, üç kez düşünüp, dikkat edilmeli. Böyle bir şeyin başıma geleceğini hiç tahmin etmiyordum. Kendime o kadar çok güveniyordum ki. Hatta haberlerde gördüğümde ‘Nasıl olabilir?’ diyordum. Sizler de bir gün bu tuzağa düşebilirsiniz. Sizlere tavsiyem, internet alışverişlerinde daha da dikkatli olun. Benim canım yandı, sizlerin yanmasın. Dolandırıcılar, araç satışı yapan bir bayinin orijinal isminin başında bir ekleme yapmışlar. Bana verilen IBAN numarası da bu ismine ekleme yapılan şirketin İBAN numarası. Ancak IBAN ile ödeme yaparken şirket ismi tam olarak çıkmıyor. Eğer şirketin tam ismi görünseydi belki de fark edip, dolandırılmayacaktım. Sizlere tavsiyem internet alışverişlerinde daha da dikkatli olun” diye konuştu. (DHA)