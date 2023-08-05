Otomobil bariyerlere çarptı: 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Amasya'da çelik bariyerlere çarpan otomobildeki 10 yaşındaki Zeynep Nur Gülsu hayatını kaybetti. İkisi çocuk dört kişi de yaralandı.
Kaza, bugün Gümüşhacıköy Ulubel mevkisinde meydana geldi. Mehmet Kazanfer’in (42) kontrolünü yitirdiği otomobil, çelik bariyerlere çarptı.
Kazada, Zeynep Nur Gülsu (10) hayatını kaybetti, annesi Hanım Gülsu (46) ile akrabası olan sürücü Mehmet Kazanfer, kızları Ayşenur (15) ve Aysima Kazanfer (11) yaralandı.
İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Amasya Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)