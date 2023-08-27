Abone Ol

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: İki kişi öldü

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde otomobilin bariyere saplanması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 09:18 - 27 Ağustos 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde otomobilin bariyere saplanması sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Cengiz N. idaresindeki 34 FEK 101 plakalı otomobil, otoyolun Ankara istikameti Sevindikli yol ayrımında henüz belirlenemeyen nedenle bariyere çarptı.

Ön camdan girip bagajdan çıkan bariyerde yaklaşık 10 metre sürüklenen otomobilde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri araçtaki yangını söndürürken, hayatını kaybettiği belirlenen sürücü Cengiz N. ile araçtaki Kerem A’nın cenazeleri morga götürüldü. (AA)

Bağcılar'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralıİlginizi ÇekebilirBağcılar'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı
Ankara kaza Kocaeli otomobil Sağlık yangın
X Reklam