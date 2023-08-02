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Otomobil çarptı, bacağı koptu

Muğla'da yaya geçidinde beklerken, çarpan otomobilin sürükleyip yol kenarındaki beton elektrik direğine sıkıştırdığı Oğuz Özbek'in bacağı koptu.

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Otomobil çarptı, bacağı koptu

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yatağan ilçesinde meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi 123’üncü Sokak’tan, Atatürk Caddesi’ne doğru giden 48 YH 314 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Turgut, direksiyon kontrolünü yitirdi.

ELEKTRİK DİREĞİNE SIKIŞTI

Otomobil, yaya geçidindeki Oğuz Özbek’e çarpıp sürükleyerek yol kenarındaki beton elektrik direğine sıkıştırdı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağı kopan Özbek, ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ameliyata alınan Özbek’in hayati tehlikesinin bulunduğu, kopan bacağının ise yerine dikileceği bildirildi.

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