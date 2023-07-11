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Otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü, 13 asker yaralı

Van-Hakkari karayolunda askeri araçla çarpışan otomobildeki Faruk Tanış öldü.  Askeri araç şarampole yuvarlandı, biri ağır 13 asker yaralandı.

Yayınlanma: 12:59 - 11 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Kaza, saat 10.30 sıralarında Van-Hakkari kara yolundaki Hoşap mevkisinde meydana geldi. Başkale istikametinden gelen askeri araç ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı.

Askeri araç çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlanırken, otomobil ise hurdaya döndü. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, asker ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Faruk Tanış hayatını kaybederken, biri ağır 13 asker yaralandı. (DHA)

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