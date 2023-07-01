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Otomobil ile minibüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 22:56 - 01 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Otomobil ile minibüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Samsun’dan İstanbul’a giden Onur Güleç idaresindeki 34 LHM 657 plakalı minibüs, Kırca mevkisinde Mustafa Tekin’in kullandığı 06 COC 095 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

17 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 17 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Gümüşhacıköy ve Merzifon devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. (AA)

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