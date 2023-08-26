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Otomobil kırmızı ışıkta alev topuna döndü

Bilecik'te kırmızı ışıkta beklediği sırada alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Otomobil kırmızı ışıkta alev topuna döndü

Bahçelievler Mahallesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nin yakınlarında bulunan kavşaktaki kırmızı ışıkta durduğu esnada 11 AAY 987 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Aracını park eden sürücü ile çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

YOL ULAŞIMA KAPATILDI

Alevlerin bir anda yükselmesi nedeniyle yol, Bahçelievler Mahallesi istikametine ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sebebiyle otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (AA)

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