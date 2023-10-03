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Otomobil-motosiklet çarpıştı: Bebek öldü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki bebek öldü, anne ve 2 çocuğu yaralandı.

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Otomobil-motosiklet çarpıştı: Bebek öldü

Sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 tekerlekli motosiklet ile hafif ticari araç, Haşim Dalgıç Caddesi’nde çarpıştı.

Devrilen motosikletteki anne, bebeği ve 2 çocuğu yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi, yaralanan anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

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