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Otomobil şarampole devrildi: Baba-oğul öldü

Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve babası hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Selami AYDIN
Yayınlanma: 13:31 - 31 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Otomobil şarampole devrildi: Baba-oğul öldü

Nurullah Özkan (28) idaresindeki otomobil, Denizli-Afyonkarahisar kara yolu yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile babası Halil İbrahim Özkan (63) olay yerinde yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Elif Özkan (30) ve Ecrin Yağmur Özkan (20) sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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