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Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3'ü çocuk 7 kişi, tedavi altına alındı.

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Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

Yaşar K. idaresindeki 54 ES 086 plakalı otomobil, Beldibi Mahallesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki aynı aileden 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (AA)

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