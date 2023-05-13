Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3'ü çocuk 7 kişi, tedavi altına alındı.
Yaşar K. idaresindeki 54 ES 086 plakalı otomobil, Beldibi Mahallesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki aynı aileden 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.
HASTANEYE SEVK EDİLDİLER
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (AA)