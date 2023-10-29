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Otomobil takla attı: 3 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

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Otomobil takla attı: 3 ölü, 1 yaralı

Antalya- Burdur karayolunda Mustafa U. (19) yönetimindeki 07 BKA 38 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Harun Y. (46), Bayram U. (46) ve Turgut K.’nın (25) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ağır yaralanan sürücü Mustafa U. ise ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor. (DHA)

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