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Otomobil TIR’ın altına girdi: 2 ölü

Şanlıurfa'da önünde ilerleyen TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Emrah Keklik (22) ile yanında bulunan Yunus Emre Ataşlar (22) hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 23:07 - 03 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Otomobil TIR’ın altına girdi: 2 ölü

Şanlıurfa’da kent merkezine ilerleyen Emrah Keklik yönetimindeki 07 NZ 501 plakalı otomobil, önünde giden Halit Yıldız idaresindeki 63 K 7791 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

TIR’ın dorsesinin altına giren ve demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücü Keklik ile yanında bulunan Yunus Emre Ataşlar, hayatını kaybetti.

Otomobilde sıkışan 2 kişinin cansız bedeni itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucunda çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 2 kişinin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Yıldız’ın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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