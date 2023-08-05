Otomobilde bulunan cesetlerin sırrı araştırılıyor

Sivas'ta yol kenarında park halindeki otomobilde silahla vurulmuş olarak bulunan Özay Gül (34) ve Selda Karaca'nın (24) cenazeleri, memleketleri Malatya'ya gönderildi.

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Yıldızeli ilçesine bağlı Emirler köyü yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında uzun süre park halinde duran otomobili gören köylüler, aracın yanına gittiklerinde göğüslerinden vurulmuş kadın ve erkeği fark etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobildeki kadın ve erkeğin öldüğünü belirledi.

Yapılan araştırmada cesetlerin Malatya’nın Arapgir ilçesi nüfusuna kayıtlı 34 yaşındaki Özay Gül ve 24 yaşındaki Selda Karaca’ya ait olduğu tespit edildi. Araçta bir de tabanca bulundu.

Cenazeler Sivas’ta yapılan otopsi işleminin ardından bugün toprağa verilmek üzere memleketleri Malatya’nın Arapgir ilçesine gönderildi.

SWAP ALINDI

Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, cesetlerin yanında bulunan tabanca da balistik incelemeye alındı. Ayrıca cesetlerden de incelenmek üzere swap alındığı bildirildi. Özay Gül’ün Selda Karaca’yı vurup, daha sonra aynı silahla intihar ettiğinin üzerinde durulduğu bildirildi. (DHA)

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