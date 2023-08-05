Abone Ol

Otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, otomobilde çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı

İzmir’in Ödemiş ilçesi Zeytinlik Mahallesi Gölcük yolunda, saat 12.30 sıralarında otomobilde yangın çıktı. Alevler, ormana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 6 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 14 dakika içinde yapıldı.

Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. (DHA)

 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam