Otomobilden fırlayan sürücüye demir bariyer saplandı
Aydın'da meydana gelen kazada araçtan fırlayan sürücü feci şekilde yaralandı. Hikmet Beldek'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, demir bariyerleri kırarak alt yola düştü. Kaza sırasında otomobilden fırlayan Beldek'in beline ise demir bariyer saplandı. İtfaiye tarafından kesilen demir parçasıyla birlikte hastaneye kaldırılan Beldek hayatını kaybetti.
Aydın çevreyolunda saat 21.30 sıralarında Hikmet Beldek’in direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle demir bariyerleri kıran otomobil 4 metre yükseklikten alt yola düşerek asılı vaziyette kaldı.
Kaza sırasında sürücü koltuğundan fırlayan Beldek’in beline ise demir bariyer saplandı.
BELİNDE DEMİR PARÇASIYLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık grevlisinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Beldek’in beline saplanan demir çubuk, itfaiye ekipleri tarafından kesildi.
Demir bariyer parçası ile ambulansa bindirilen Beldek, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi’ne sevk edildi. Hemen ameliyata alınan Beldek’in tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (DHA)