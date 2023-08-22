Otomobile silahlı saldırı: Kız çocuğu öldü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde silahla ateş edilen otomobilde bulunan kız çocuğu hayatını kaybetti.
Barış Mahallesi’nde seyir halindeki otomobile 3 şüpheli tarafından ateş edildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Başından yaralanan G.Ç (15) Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. İlk tedavisin ardından Edirne Trakya Üniversitesi Fakültesine sevk edilen kız çocuğu, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından gözaltına alınan O.O, B.Ö. ve F.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)