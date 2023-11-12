Otomobilin üstüne damdan keçi düştü
Mersin'de Şevket Sümer Mahallesi'nde meydana gelen bu olayda, sokakta ilerleyen bir otomobilin üstüne bir evin damındaki adaklık keçi düştü.
Mersin’de gerçekleşen olay, Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi 142 Sokak’ta meydana geldi. S
okakta ilerleyen Murat Can Pater yönetimindeki 51 ACB 659 plakalı otomobilin üstüne, 2 katlı bir evin damından keçi düştü, şansız keçi yara almadı.
Keçinin, ev sahipleri tarafından adaklık olarak beslendiği öğrenildi. (DHA)