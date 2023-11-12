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Otomobilin üstüne damdan keçi düştü

Mersin'de Şevket Sümer Mahallesi'nde meydana gelen bu olayda, sokakta ilerleyen bir otomobilin üstüne bir evin damındaki adaklık keçi düştü.

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Mersin’de gerçekleşen olay, Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi 142 Sokak’ta meydana geldi. S

okakta ilerleyen Murat Can Pater yönetimindeki 51 ACB 659 plakalı otomobilin üstüne, 2 katlı bir evin damından keçi düştü, şansız keçi yara almadı.

Keçinin, ev sahipleri tarafından adaklık olarak beslendiği öğrenildi. (DHA)

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