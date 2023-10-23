Otostop çekip bindiği aracın sürücüsünü taciz ettiği iddiasıyla öldürdü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otostop çekerek bindiği otomobilin sürücüsünün kendisine elle tacizde bulunduğunu iddia eden şüpheli, sürücüyü bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

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Denizli’de meydana gelen olay, Pazar günü sabah saat 05.00 sıralarında Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarı’nda meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, kaldırıma çarptı. Bu durumu gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, otomobilin sürücü kısmında göğsünden bıçaklanmış bir şekilde ağır yaralı bulunan Sadi Tokgöz’ü alarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne taşıdı. Tokgöz aldığı 4 bıçak darbesine dayanamayarak hayatını kaybetti.

‘TACİZ ETTİ’

Cinayet soruşturması kapsamında, Sadi Tokgöz’ün son olarak Kutluhan N. (22) ile görüldüğü belirlendi. Cinayet Bürosu ekipleri Kutluhan N.’yi yakalayarak gözaltına aldılar. İlk ifadesinde Kutluhan N., otostop çekerek bindiği otomobilin sürücüsü Sadi Tokgöz’ün kendisini elle taciz ettiğini ve bu nedenle bıçakladığını itiraf etti. Kutluhan N.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)