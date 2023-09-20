Otostop yapan üniversiteliye tacizden tutuklandı
Muğla'da otostop yapan üniversite öğrencisi genç kızı otomobiline alıp, tacizde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan K.H. tutuklandı.
Muğla’da üniversite öğrencisi genç kız, geçen hafta pazar günü gittiği Marmaris’ten Menteşe’ye dönmek için otostop yaptı. K.H.’nin otomobiline binen genç kız, sürücünün aracı ormana sürmesi üzerine arkadaşına konum attı.
Sürücünün elle tacizde bulunduğunu öne süren üniversiteli, araçtan inip, kaçarak çevredeki bir eve sığındı, daha sonra da polise gidip şikayetçi oldu.
Polis, dün sabah saatlerinde şüpheliyi gözaltına aldı. Savcılıktaki ifadesinde, genç kızın aracındaki 50 Euro’sunu aldığını, geri istediğini, bunu vermemek için ise kendisine iftira attığını öne süren şüpheli tutuklandı. (DHA)