Otoyol buz pistine döndü, yol trafiğe kapandı
Aydın’dan İzmir yönüne giden bir araçtan otoyola dökülen yakıt arkadan gelen 6 aracın kaza yapmasına neden oldu. Şans eseri ölü veya yaralı yok. Yol trafiğe kapandı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Otoyolun İzmir yönünde Belevi tünel çıkışından sonra yola dökülen yakıt, otobanı buz pistine çevirdi.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden 6 araç sürücüsü kaza yaptı. Şans eseri ölü ve yaralının olmadığı kazada araçlarda hasar meydana geldi.
Kazalar sonrası otobanda trafik durdu. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılması ve yola kum dökülmesinden sonra yaklaşık 2 saat kapalı kalan otoyol, tek şeritte ulaşıma açıldı.