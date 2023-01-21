Otoyolda polisin bulduğu iki kardeşin hikayesi yürek burktu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinden Bodrumlu akrabalarının yanına geldiklerini iddia ederek paraları bitince yürüyerek Burhaniye’ye dönmeye çalışan iki kardeş Bodrum- Milas karayolunun 15. kilometresinde polisler tarafından bulundu. Kardeşlerin hikayesi ise yürek burktu.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Efe K. ile 12 yaşındaki kardeşi Ekrem K. bugün akşam saatlerinde Bodrum – Milas karayolunun 15. kilometresinde yürürken polis tarafından bulundu.

YÜRÜYEREK DÖNMEK İSTEDİLER

Vatandaşların ihbar ettiği çocuklar Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden geldiklerini burada buldukları akrabalarının kendilerini istememesi üzerine paraları bitince yürüyerek Burhaniye’ye dönme kararı aldıklarını söyledi.

“BABAM CEZAEVİNDE, ANNEM EVLENDİ…”

Polisin yaptığı sorgu sırasında ağabey Efe K. “Babam cezaevinde, bize annem bakıyor ama oda başkası ile evlendi. Okullar kapanınca Bodrum'daki akrabalarımızın yanına geldik ama bizi istemediler. Paramız bitti, para da vermediler. Kimseden de para isteyemedik. Ben de kardeşimle Burhaniye'ye yürüyerek dönmeye karar verdim, yürürken polis ağabeyler geldi” diye konuştu.

Polisler iki kardeşi koruma altına alarak ailelerine teslim edilmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

İlginizi Çekebilir Şehit olmadan saatler önce ablasını aramış! Son sözleri yürek burktu...