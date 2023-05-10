Oy verme saatleri kaç? 14 Mayıs seçimi oy kullanma saat kaçta bitecek?

Türkiye, sandık başına giderek 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçecek. Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Milletvekili Genel Seçimine ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. Tüm şehirlerde oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Seçimler için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda, 191 bin 884 sandık kurulacak. Yurt içi ve dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. İşte seçimler hakkında bilinmesi gerekenler…

TÜRKİYE GENELİNDE OY VERME SAATLERİ KAÇ?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

BASIN KURULUŞLARI SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTAN İTİBAREN YAYINLAYABİLECEK?

Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İLK OYLAMADA BİTERSE SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bu durumda YSK, cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarını seçim günü saat 23.59'a kadar ilan edecek.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA OYLAR NEREDE KULLANILACAK?

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.