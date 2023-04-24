Oyuncak tabancayla çalıştığı istasyonu arkadaşına soydurdu

Oyuncak tabancayla akaryakıt istasyonunun marketini soyan Mustafa Bedenli (26) ile ona yardım eden arkadaşları Habil Ali Çavga (31) ve Mehmet Gündüz (34) tutuklandı. İstasyon çalışanı olan Çavga'nın, arkadaşı Bedenli'ye paranın saklandığı yeri söylediği ve soygun sonrası araçla onu almaya gittiği belirlendi.

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Konya’da akaryakıt istasyonun marketine gelen maskeli ve kapüşonlu kişi, buradaki çalışana kuruyemiş almak istediğini söyledi. Şüpheli, ardından belindeki tabancayı çıkarıp çalışana doğrultarak tehdit edip kasadaki yakıt hasılatı olan 600 bin lirayı alarak kaçtı.

Olay güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sisteminden (KGYS) yüzlerce saatlik görüntü izledi.

Görüntülerden, şüphelinin istasyona geldiği motosiklete binerek kaçtığı, bir süre sonra da motosikleti yol kenarına bırakarak üzerindeki kıyafetleri yaktığı, ardından da kendisini almaya gelen bir araca bindiği tespit edildi.

Soygunu 3 suç kaydı bulunan Mustafa Bedenli’nin gerçekleştirdiği, araçla onu almaya gelen kişinin 13 suç kaydı olan Habil Ali Çavga olduğu, 3 suç kaydı olan Mehmet Gündüz’ün de onlara yardım ettiği saptandı. 3 şüpheli, yakalanıp, gözaltına alındı.

ARKADAŞLARINA PARANIN NEREDE SAKLANDIĞINI SÖYLEMİŞ

Habil Ali Çavga’nın akaryakıt istasyonunun çalışanı, Mehmet Gündüzün oto yıkama iş yerinin olduğu ve Mustafa Bedenli’nin ise Gündüz’ün yanında çalıştığı belirlendi. Şüphelilerin ifadelerinde; sohbet ettikleri sırada Habil Ali Çavga’nın benzin istasyonunda paraların nereye koyulduğunu bildiğini, Mustafa Bedenli’nin ise yakında düğün yapacağı için paraya ihtiyacı olduğunu söylediği, ardından da gasp olayını planladıklarını söyledi.

Öte yandan Habil Ali Çavga ve Mehmet Gündüzün olay anında başka yerde olduklarını göstermek için telefonlarını kapatarak, farklı bir akaryakıt istasyonunda alışveriş yaptığı ve kameraların önünde beklediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

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