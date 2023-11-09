Özçağdaş genel sekreter Böke parti sözcüsü olacak

38’inci Kurultay ve genel başkanlık devir teslim törenini geride bırakan CHP’nin yeni gündem maddesi Merkez Yönetim Kurulu olacak.

İsmail SAYMAZ

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CHP'nin kurultayda belirlenen 60 kişilik yeni Parti Meclisi, Cumartesi günü ilk toplantısını yapacak. Parti Meclisi toplantısında MYK üyeleri belirlenecek. Selin Sayek Böke'nin parti sözcüsü, Suat Özçağdaş'ın genel sekreter olacağı konuşuluyor. Gökan Zeybek'in yerel yönetimden, Ali Haydar Fırat'ın basın ve propagandadan, Yalçın Karatepe'nin ekonomiden, İlhan Uzgel'in dış ilişkilerden sorumlu olacağı kaydediliyor. Murat Emir ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekili olarak görev yapacağı söyleniyor. Gamze Taşçıer, Özgür Karabat ve Ensar Aytekin'in de MYK'da olması beklenen diğer isimler.

CHP'YE GİRİŞİ YASAKLANMIŞ

Bu arada CHP'de kurultay akşamı “İzin vermiyoruz. Mücadele edeceğiz, kaybedeceğiz” diye bağırıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekilmesini engelleyen İmambakır Üküş'ün CHP üyesi olmadığı ortaya çıktı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Üküş'ün bir üyelik kaydı olmadığını söyledi.

Öte yandan 2014 yılında dönemin CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin'in Üküş'ün parti binalarına girişini resmi bir yazıyla yasakladığı anlaşıldı. Tekin'in görevinden ayrılmasından sonra bu yasağın kaldırıldığı belirtiliyor. Tekin, bu yasağı doğrularken, gerekçesini açıklamadı.