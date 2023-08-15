Özdağ, Türkiye’nin konuştuğu Feray’la buluştu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, metroda fotoğraflarını çeken Lübnanlı turisti döven sporcu Feray Açıkgöz ile İstanbul’da bir araya geldi.

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İstanbul’da metroya binen sporcu, antrenör ve dublör Feray Açıkgöz, bir süre önce, fotoğraflarını çektiğini fark ettiği Lübnanlı erkek turisti dövdü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaşadığı bu duruma sessiz kalmayıp tepkisini gösteren Feray Açıkgöz ile İstanbul’da buluştu.

Sosyal medya hesabından bu buluşmayla ilgili paylaşım yapan Özdağ, “Kendisini taciz eden Libyalı lümpene gereken dersi sert şekilde veren Sevgili Feray ile İstanbul'da buluştuk. Olayı kendisinden dinledim. Bütün Türk kadınlarına umut ve örnek olan Feray'a içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili Türk kadınları lütfen kendi ülkemizde tacize boyun eğmeyin, korkmayın. Gereken dersi verin” dedi.

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