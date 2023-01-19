Özdağ’dan Kılıçdaroğlu’na şartlı destek

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, CHP’nin Atatürk'ün kurduğu milli üniter, laik devletten yana olması halinde Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti’nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıkladı.

Deniz AYHAN

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TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın konuşmasından satır başları şöyle:

“ADAY OLMASI MÜMKÜN DEĞİL”

*Erdoğan 14 Mayıs'ta Türkiye'nin erken genel seçimlere gideceğini açıkladı. Bu seçimler hukuki anlamda olağanüstü büyük sorunları barındırıyor.

*Erdoğan'ın anayasaya göre tekrar aday olması ancak 360'la Meclis'ten bu konuda bir yasal düzenlemenin yapılmasıyla mümkün olabilir. Kendisinin Meclis'i bir seçime götürmesi durumunda aday olması mümkün değil.

“BU AÇIKLAMA BİR ÇAĞRIDIR”

*Bu açıklama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrı niteliğini taşıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı olarak size bir öneride bulunmak istiyorum; çevrenizdeki Türk bayrağına tahammül edemeyen PKK artıklarının varlığını görüyoruz.

*AKP rejimini inşa eden saray artığı siyasetçileri görüyoruz. FETÖ ile iltisaklı sözde politikacıları görüyoruz.

*Sayın Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün partisinin genel başkanı olduğunuzu hatırlayın lütfen. Onun koltuğunda oturuyorsunuz. Bu PKK artıklarını, saray rejimi artıklarını, FETÖ artıklarını yanınızdan uzaklaştırın ve tasfiye edin.

*Parlamenter demokrasiye geçiş belgesi adında yayınlamış olduğunuz belgede 1921 Anayasasından hareket ettiğinizi açıklamıştınız. Bunun devleti yeniden kurmak olduğunu biliyorsunuz.

*Atatürk'ün kurduğu devleti sorgulamak hiç kimsenin haddi değildir. 1924 Anayasasını temel aldığınızı açıklayın. Milli üniter ve laik devletten yana olduğunuzu, özerklik çabalarını desteklemeyeceğinizi açıklayın.

*Türkiye'yi örtülü bir istila altına alan 13 milyon sığınmacı ve kaçağın gerekirse zorla ülkelerine yollanarak Türkiye'nin örtülü istilasını durdurma projesini benimsediğinizi açıklayın.

*Eğer bunları yaparsanız; PKK artıklarından, FETÖ iltisaklılardan, saray rejiminin kurucularından kaybettiğiniz oyun, çok daha fazlasını Türkiye Cumhuriyeti'ne sadık, Atatürk'e sadık yurttaşlardan alacağınız oylarla telafi edeceksiniz.

“BU İLKELERE SAHİP ÇIKARSANIZ”

*Biz, Zafer Partisi olarak; makam, mevki ve ihale kavgası vermiyoruz. Bizim gibi Cumhuriyetin kuruluş ilkelerini ve Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyeti savunan parti ve yurttaşların desteğini isterseniz; biz sizden ne ittifak isteriz ne milletvekilliği isteriz.

*Bu ilkeleri desteklerseniz, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete ve kuruluş ilkelerine sahip çıkarsanız Zafer Partisi olarak sizi destekleriz.

*Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu da, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz de benim aracılığımla sizi destekleyeceğini ifade etti.

“ATEŞ İÇİN KOMİSYON KURALIM”

*Sinan Ateş bir menfur saldırıda alçakça katledilmiştir. Son savcı değişikliğinden sonra ne yazık ki soruşturmanın üzerine siyasetin gölgesi tam anlamıyla düşmüş görünmektedir.

*TBMM'nin artık gerçeklerin ortaya çıkması için bir araştırma komisyonu kurarak bu cinayeti araştırmaya başlamasının zamanı gelmiştir.

*Anayasaya, hukuka bağlı saygı duyan hangi partiden olursa olsun bütün TBMM mensuplarının böyle bir komisyonun kurulması için imza vermesinin doğru olduğunu düşünüyorum ve bundan dolayı da önümüzdeki günlerde ilk imzayı benim atacağım bir önergeyi imzaya açacağım.

“GÖZLERİME BAKIN”

Ümit Özdağ, Bahçeli'nin ‘Erdoğan'ın etrafında birleşelim' çağrısına gülerek şu yanıtı verdi: “Gözlerime bakın öyle bir şey görüyor musunuz, hoş Nebati'nin gözlerine benzemiyor benim gözlerim. Benim gözlerimde yalnızca Anıtkabir'i görürsünüz.”

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