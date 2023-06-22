Özdağ’dan vatandaşlara Ankara’ya yürüyüş çağısı

Zafer Partisi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını 26 Ağustos’tan 29 Ekim’e kadar gerçekleştireceği çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Kutlamaların ilk ayağının İnebolu’dan Ankara’ya yapacakları yürüyüş olacağını belirten Genel Başkan Ümit Özdağ, “Bütün Türkiye’den insanları da davet ediyorum" dedi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhuriyet'in 100. Yılı olan 29 Ekim 2023 için parti olarak bir dizi kutlama etkinlikleri planladıklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yapan Özdağ, 26 Ağustos'tan 29 Ekim'e kadar bu kutlamaların ilk ayağı İnebolu'dan Ankara'ya yapacakları yürüyüş olacağını belirtti.

“BİLEREK KUTLAMIYORLAR”

Tüm yurttaşları bu yürüyüşe davet eden Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

*Cumhuriyet'in 100. Yılı ile ilgili büyük bir kutlamalar zinciri başlatıyoruz. 26 Ağustos'tan 29 Ekim'e kadar bu kutlamaların ilk ayağı İnebolu'dan Ankara'ya yapacağımız yürüyüş olacak. Bu ‘İstiklal Yolu'dur ve Karadeniz'e getirilen silahlar Ankara'dan bu yol üzerinden sevk edilmiştir. Bu yolu yürüyerek Ankara'ya geleceğiz.

*Bütün Türkiye'den insanları da davet ediyorum; gelin birlikte yürüyelim. İktidarın, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını bilerek kutlamadığını görüyoruz. 100'üncü yıl ile ilgili en ufak bir çalışma, ciddi bir program yapılmıyor.

*Cumhuriyet'imizin 100. Yılı sistematik şekilde önemsizleştirilmeye çalışılıyor. Biz buna Zafer Partisi olarak izin vermeyeceğiz.

“BÜTÜN YURTTAŞLARIMIZ DAVETLİDİR”

Özdağ videoyu, “Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Şeref Yüzyılını kutluyoruz. Zafer Partisi 100. Yıl kutlamalarına 26 Ağustos'ta İnebolu'dan Ankara'ya gerçekleştireceği yürüyüş ile başlayacak. 100 sene önce Zafer Nakliyat ile silah ve cephane taşınan İstiklal yolundan gerçekleştirilecek 299 kilometrelik, Atatürk'e, İstiklal Harbi şehit ve gazilerine, Cumhuriyet'e saygı yürüyüşüne bütün yurttaşlarımız davetlidir” notu ile paylaştı.

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