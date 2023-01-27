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Özel harekat polisi, annesi, ağabeyi ve yengesini öldürdü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi annesi, ağabeyi ve yengesini silahla öldürdü, diğer ağabeyini de yaraladı.

Yayınlanma: 16:53 - 27 Ocak 2023 Güncellenme:
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Özel harekat polisi, annesi, ağabeyi ve yengesini öldürdü

Bingöl’de özel harekat polisi olarak görev yaptığı bildirilen A.E, alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husumet olduğu iddia edilen annesi ve ağabeylerini İznik Gölü kıyısındaki çamlık alana çağırdı.

A.E, burada tartıştığı aile bireylerine silahla ateş etti. Olayda zanlının annesi Bedriye E, ağabeyi Remzi E. ve yengesi Fatma E. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan diğer ağabey Mehmet E. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. (AA)

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