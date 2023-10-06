Özel Harekat polisi Suriye’de şehit düştü
Suriye'de görevli Özel Harekat polisi Hüseyin Şimşek, teröristlerin taciz atışı sonucu yaralandı. Gaziantep'e getirilen Şimşek şehit oldu.
Gaziantep Valiliği, Suriye’de görevli Özel Harekat polisi Hüseyin Şimşek’in teröristlerin saldırısı sonrası şehit düştüğünü açıkladı. Valilikten yapılan açıklama şöyle:
“İzmir Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli iken geçici olarak Suriye Görev Gücü'nde görevlendirilen Kıdemli Baş Polis Memuru Hüseyin ŞİMŞEK 5 Ekim 2023 günü saat: 17.10'da BTÖ mensuplarının taciz atışı sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Gaziantep Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimiz için havalimanında bugün saat 12.00’de uğurlama töreni yapılacaktır. Milletimizin başı sağ olsun.”