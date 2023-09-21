Özel Harekat polisinin cezası 25 yıla çıktı
İki yıl önce trafik kazası sonrası tartıştığı sürücüyü öldüren Özel Harekat polisi Oktay Doğru'nun (29) cezası artırıldı.
2021 yılında Bursa’da hasarlı trafik kazası sonrası çıkan tartışmada İbrahim Can Asanı’nın (23) tabancayla öldürülmesiyle ilgili 1’i tutuklu polis memuru, 4 sanık hakkında verilen karar, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu.
Yeniden görülen davada, Özel Harekat polisi Oktay Doğru’nun (29) cezası 13 yıl 10 aydan, müebbet hapse çevrildi, mahkeme heyeti cezayı, ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal indirimi’ uygulayıp 25 yıla düşürdü.
Tutuksuz sanıklar Semih Tatlı (29) ile Tugay Arasa (23) da ‘kasten öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası verildi.
Sanıklara iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulayan mahkeme, cezalarını 15’er yıla düşürdü. Mahkeme, Furkan Ali U.’nun (22) beraatini ise onadı.