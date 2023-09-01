Özel operasyonlar için eğitilen terörist öldürüldü
MİT, PKK'nın özel operasyonlarda kullanmak için eğittiği 'Rezan Botan' kod adlı Rezan Güngen'i Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT’in sınır ötesi operasyonları etkili bir şekilde devam ediyor. Geçmiş dönemde yakın akrabalarının etkisiz hale getirildiği öğrenen ‘Rezan Botan’ kod adlı Rezan Güngen’in, çevresindeki örgüt sempatizanlarının yönlendirmesiyle Irak’ta Mahmur kampına gittiği belirlendi.
PKK’nın özel operasyonlarda kullanmak için eğittiği ve saldırı/sabotaj eğitimleri verdiği terörist, Süleymaniye kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. (DHA)