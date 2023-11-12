Özel ve İmamoğlu sahaya çıktı

CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay’dan Osmaniye’ye geçerken yol üzerinde halı sahada futbol oynayan gençleri ziyaret etti. Penaltı kullanan Özgür Özel, iki farklı köşeye kullandığı atışların ikisini de gole çevirdi. Özel, “Ben ortaokul, lise ve üniversitede ben hep hentbol oynadım, futbolda da fena değilim” dedi.

Can ÇAPAR

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, deprem bölgesi ziyareti kapsamında, Hatay'dan Osmaniye'ye geçerken yol üzerinde halı sahada futbol oynayan gençleri ziyaret etti.

İKİ PENALTIYI DA GOLE ÇEVİRDİ

Özgür Özel, çocuklarla sohbet ettikten sonra penaltı attı. İki farklı köşeye kullandığı atışların ikisini de gole çeviren Özel, daha sonra İmamoğlu ile birlikte çocuklarla fotoğraf çektirdi.

“GİZLİ GİZLİ MARATON KOŞUYOR”

Özel, “Ben ortaokul, lise ve üniversitede ben hep hentbol oynadım. Futbolda da fena değilim ama çoktandır oynamıyoruz. Maraton koşuyorum 42 kilometre başkanımın maratonunu iki kere bitirdim.” dedi.

Araya giren İmamoğlu'nun, “Avrasya maratonunda hem de gizli gizli koştu. Birkaç sene önce bir baktım kalabalığın arasında koşuyordu. Bu sene tabi yoğunluktan gelemedi.” sözleri üzerine Özel, “Aynı gün bizim maraton vardı” cevabını verdi.

İmamoğlu da “İnşallah seneye sizi maratonun başlangıcında yollarız.” dedi. “Halı saha maçında sizi görebilir miyiz?” sorusuna İmamoğlu, “Olabilir aynı takımda oynarız o zaman” şeklinde yanıt verdi.

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