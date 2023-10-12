Özel ve İmamoğlu’ndan kritik ittifak açıklaması

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dağılan ittifakla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Özlem GÜVEMLİ

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CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, yeni seçilen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e gerçekleştirdiği tebrik ziyaretinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'deki makamında ziyaret etti.

Özel ziyaretle ilgili şunları kaydetti:

“Önümüzdeki kurultayda genel başkan adaylığı noktasındaki irademizi açıkladığımızdan beri illeri ziyaret ediyoruz. İl kongrelerine katılıyoruz. Katılamadığımız il kongrelerine de daha sonra hayırlısı olsun ziyareti gerçekleştiriyoruz. İstanbul il kongremize katılamamıştık. Bütün Türkiye’nin çok dikkatle izlediği bir kongreydi.

Biz de çok dikkatle izledik. Biraz önce de değerlendirdik. Sonuçları açısından da çok mühim. Ben sayısal ve yarattığı Türkiye’deki psikolojik sonuçların dışında ortaya koyduğu profili çok önemsiyorum.

Daha önce CHP'deki görevini büyük bir başarıyla yapmış, takdir toplamış 40'lı yaşlarında yeni bir göreve talep açan ve kampanyasında da bu görevi nasıl yapacağını ve İstanbul İl Başkanlığı’nı nasıl iyi yöneteceğini anlatan bir aday seçildi.

Bu çok kıymetlidir” dedi. Özel “CHP kongrelerinden gerilim bekleyenlerin, CHP kongrelerinden farklı sonuçlar bekleyenlerin hevesleri kursaklarında kaldı. Genç dinamik bir ekip seçildi.”

“CHP GENEL BAŞKANI OLARAK BİR KAHVESİNİ İÇMEYİ ÜMİT EDİYORUZ”

Özel beraberindeki heyetle Saraçhane’ye doğru yaklaşırken bir dilek tuttuklarını dile getirerek şunları söyledi:

“Dedik ki 1 Nisan günü İBB'de meclis çoğunluğunu da sağlamış, bugüne kadar elini kolunu bağlayan bütün engellerden kurtulmuş, İstanbul’u büyük bir farkla kazanmış Ekrem İmamoğlu’nu, CHP'nin genel başkanı olarak bir kahvesini içmeyi dilek olarak tuttuk. Ümit ediyoruz 1 Nisan’da o ziyareti gerçekleştirme imkanımız olur.

Biz sizin İBB'yi aldığınız günden beri İstanbul’da yaptıklarınızı zaman zaman mecliste övünerek anlattık. Zaman zaman size yapılan haksızlıklara buradaki kadrolardan aldığımız hızlı bilgilerle verdiğimiz yanıtlarda hiç mahcup olmadık.

Geçtiğimiz günlerde İBB hakkında bir raporlama çalışmasını yapan bir arkadaş şöyle bir şey söyledi; ‘ Yarı bütçeyle 2 katı iş yapmışlar. Nasıl yapmışlar bilemedik?' dedi. Bu anlamda hem sizi hem İstanbul’a vaat ettiğiniz gibi İstanbul’u israfsız, İstanbul’u yolsuzluktan uzak, İstanbul’u İstanbul’un çıkarlarına yönelik olarak yönettiniz.

Birilerini bu çok rahatsız ediyor. Ama biz biliyoruz ki bu hem İstanbullu tarafından takdir gördü. Hem de sizinle aynı partide siyaset yapan bizlerin göğsünü kabartıyor.”

“İSTANBUL SEÇİMİNİN, TÜRKİYE'YE DÖNÜK SONUÇLARI OLUR”

Açıklamaların ardından Özel ve İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. “İstanbul'da il başkanlığı seçiminin matematiksel olarak da bir karşılığı olacak mı olmayacak mı? İstanbul'daki değişim rüzgarı Ankara’ya kurultaya nasıl ulaşır? İstanbul ittifakı için bundan sonra nasıl bir yol haritanız olacak” sorusuna İmamoğlu şu yanıtı verdi:

“Partimizin olağan süreçleri bunlar. Bazen arzu etmediğimiz anlar yaşanabilir. Doğaldır. Kolay değil çünkü demokrasinin olması gereken hatlarından uzaklaştırıldığı bir dönemde hala demokrasiyi koruma mücadelesi veren bir siyasi partinin içerisinde de arzu etmediğimiz manzaralar yaşanabiliyor.

Ama her yönüyle çok güçlü bir demokrasi iradesi konuluyor partimizde. Son İstanbul il seçimi de bunlardan bence bir tanesi. 10 bine yakın insan orada bizimle kongre temaşasını gösterdi ve yaşadı. Bu seçimin elbette ki Türkiye’ye dönük sonuçları olur.

İstanbul, Türkiye’nin her noktadaki lokomotif gücüdür. Ve buradaki siyasi sonuçlar yorumlanacaktır. Ülke yorumlayacaktır; bırakın Cumhuriyet Halk Partisi’ni. Bu bağlamda tabii ki kurultayın da etki edecek sonuçları olur.

Normaldir de. Biz her zaman şunu önemsiyoruz. Parti içindeki bu mücadelenin kendi içinde oluşturacağı parametrelerle taşıyacağı sonuçtan öte, bizden halkın beklentisi me? Millet bizden ne istiyor? Memleket insanı, bu ülkenin en büyük ana muhalefet partisinden Türkiye’nin en eski, en köklü partisinden ne istiyor?

Başından beri aslında iyi biliyorum ki sayın Başkanımızın da odaklandığı mesele oydu. Benim tek arzum var. Kurultay; halkımızın istediği ne var ise A’dan Z’ye onun sonucunu bize gösterecek ve o bizi daha güçlü kılacak.

O güçle yerel seçimi çok güçlü bir biçimde kazanacağız ve ardından gerçekten sağlıklı bir menzil planı yaparak 2028'i, 2029'u 5-6 yıllık bir planla Türkiye’nin çok daha iyi noktalara yerelden gelene kavuşacağını arzu ediyorum.”

“BU SÜRECİN BAŞLAMASINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUM”

Özel de “İstanbul seçimlerinin doğurduğu en önemli sonuç İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ve İstanbul’daki 14 belediye başkanımızın çabalarının, gayretlerinin bir an önce İstanbullulara en doğru şekilde anlatılıp önümüzdeki 31 Mart’taki seçime doğru hem belediyelerimiz, başkanlarımız, hem örgütümüzün kol kola ilerlemesi gerekiyordu. Bu sürecin başlamış olmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Özellikle il başkanımızın, ilçe başkanlığından gelmiş olması 39 ilçenin hem beklentilerini hem de nasıl birlikte çalışabileceklerini çok iyi bilen ve çok iyi tarif edebilen bir imkanı yaratacak” dedi.

“SEÇİMİN DOĞURDUĞU TÜM SONUÇLARDAN MEMNUNUZ”

İstanbul İl Başkanlığı kongresinin sonuçlarıyla ilgili Özel şöyle konuştu:

“Seçimin sayısal sonuçlarıyla Ankara’da oylar sayılırken ilgileniriz. Şüphesiz seçimin doğurduğu tüm sonuçlardan memnunuz. Ama esas meselemiz bizim buradan sonra İBB başta olmak üzere belediyeyi kazanmak, 14 belediye sayısının 30'lu rakamlara ç çıkarılması.

Ve İstanbul’a hizmet aşkıyla yanıp tutuşanların elini kolunu bağlayan bütün iyi çabalara, belediye meclis çoğunluğuyla engel olan bu kompozisyonun değişmesidir.

Bu meseleyi bu yönüyle çok önemsiyorum. İstanbul İl Başkanlığı’nda da hem İstanbul’un bütünlüğünü sağlayacak hem de genel merkezle uyumlu çalışacak, genç dinamik kadrolar göreve geldiler. Biz onlarla birlikte çalışabilmek için gün sayıyoruz”

İTTİFAK AÇIKLAMASI: YENİ BİR SAYFA AÇACAĞIZ

Özel, ittifak ile ilgili de şunları söyledi:

“Eğri oturup doğru konuşmak gerekirse CHP'nin genel toplumsal algıda ittifak potansiyelinde bir zayıflama olduğuna yönelik bir algı yürüyor. Bunun hem eski ittifak ortaklarımızdan gelen açıklamalar, verilen cevaplar noktasında bir durum var.

Bir de seçimden sonra, seçimde imzalanan bir gizli protokolün haberdar olan bir grup seçmenin bundan duyduğu bir rahatsızlık var. Biz bu meselelerde, siyasette paradigma değişikliklerinin, önemli kırılımaların bu tip sorunların aşılmasına çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

4 Kasım günü CHP'de yaşanacak bir değişimin, 6 Kasım günü bütün ittifak ortaklarına ve toplumsal ittifak potansiyeline yönelik olarak çok önemli yansımaları olacaktır. Yeni bir sayfa açmaya geldiğimizi ifade etmek çok mümkün.

Bütün bu tartışmaların dışında İstanbul İttifakı'nın kazandırdığı ve göreve getirdiği belediye başkanının bir kez daha hizmet ettiği kentte İstanbul İttifakı'nı sağlayabilecek noktada olduğunu zaten biliyoruz. Kendisinin yetkinliği tartışma götürür bir husus değildir.

Biz de hem İstanbul'a hem Türkiye'ye katkı sağlayacak ve daha büyük başarıları kazanabileceğimiz hem bizi hem ittifak ortaklarımızı hem de Türkiye daha iyi yönetilsin diye umut taşıyan herkesi mutlu edecek ne varsa, o konuya katkı sağlayacağız”

İMAMOĞLU: SON ANA KADAR HER TÜRLÜ İTTİFAK KURULABİLİR

Gazetecilerin “İYİ Parti’siz bir İstanbul ittifakı sizin kafanızda nasıl oluşuyor? Genel başkanlık için sizin adayınız kim?” sorusu üzerine İmamoğlu şu yanıtı verdi:

“Millet İttifakı kurulduğu an itibariyle de İstanbul ittifakıyla seçimi kazanacağımızı duyurarak yola çıkmıştım. Ve ondan hiç vazgeçmedik. Hala devam ediyor ve devam edeceğini düşünüyorum her daim.

O bakımdan benim bugün İstanbul İttifakı'nı yaptığım savunmanın içinde aslında hala Millet İttifakı da var, İYİ Parti de var. İYİ Parti’ye oy verenler de var. Tabii ki bugün siyasi partilerin kendi iç mekanizmalarını nasıl işleteceği yönünde verdiği kararlara benim buradan yorum yapma asla yakışmaz. Ama son ana kadar her türlü ittifak kurulabilir inancını tekrar dile getiriyorum.

Siyasetin son karar verilene kadar kendi içindeki değişkenlere göre birtakım kararları organize etme gücüne sahip olduğunu en iyi basın mensubu olarak sizler bilirsiniz. Ben o ihtimal bitmeden sanki tekrar İYİ Parti ile ittifak yapılmayacakmış gibi yorumlara asla girmem. Benim bahsettiğim İstanbul İttifakı da devam ediyor.

Diğer ittifakların İyi Parti de içinde olmak kaydıyla oluşabilme ihtimali de halen canlılığını koruyor. İBB Başkanı olarak CHP ailesinin güçlü bir ferdi olarak söylüyorum ki bu iktidarı hem yerelde hem genelde elde etmemiz için bizim ihtiyacımız olan şey bu önümüzdeki kurultayda değişimdir ve ona dönük atılan adımlardır.

Süreci birlikte takip ediyoruz. Şu anda adaylığını açıklayan ve bu sürece talip olduğunu söyleyen sayın Özgür Özel başkanımız var. O güne kadar adaylıklar nasıl oluşur, bakarız, ederiz, inceleriz. Günü geldiğinde oturur, en doğru kararı kurultay delegeleri olarak hep beraber veririz.”

“ORADA BİR YANLIŞ YAPILMIŞ DEMEKTİR”

Kongrede aday olan Cemal Canpolat'ın açıklamalarının sorulması üzerine Özel “TBMM ve ikinci büyük meclis İBB Meclisi…Bizim kongremizde aile içindeki bir rekabette kullanılan ifadeler her iki meclisin gündemine giriyorsa orada bir yanlış yapılmış demektir. Bunun dışında bir değerlendirmeye gerek yok” dedi.

“CANPOLAT İLE 30'A YAKIN KONUŞTUK”

Cemal Canpolat'ın değişimcilerin adayı olmak için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşme yaptığı iddialarının hatırlatılması üzerine İmamoğlu “Sayın Cemal Canpolat’la ben haziranın ortasından itibaren belki 30'a yakın görüştük. Yani bir defa değil otuz defa görüştüm. O mikrofonda dile getirdiklerinin binde birini bana söyleseydi 30 toplantının içerisinde; ‘ya zaten söylemişti' diye belki makul karşılardım” yanıtını verdi.