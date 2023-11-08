Özel’den Akşener’e yanıt: Hep birlikte…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayın ardından kendisini tebrik eden siyasi parti liderlerine teşekkür mesajı paylaştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mesajını alıntılayan Özel, "Demokrasimizin büyük yara aldığı, adaletin çürümeye yüz tuttuğu böylesi bir dönemde aldığım sorumluluğun bilinciyle toplumsal muhalefeti hep birlikte büyütmek için var gücümle mücadele edeceğim" dedi.

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5 Kasım'daki Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayında iki tur yapılan seçimlerin ardından 8. CHP Genel Başkanı 812 oyla Özgür Özel olmuştu. Özel'in genel başkan seçilmesinden 2 gün sonra kendisini tebrik eden İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a teşekkür mesajı paylaştı.

“MUHALEFETİ HEP BİRLİKTE BÜYÜTMEK İÇİN VAR GÜCÜMLE MÜCADELE EDECEĞİM”

Siyasi liderlerin tebrik mesajlarını tek tek cevaplayan Özel'in teşekkür mesajları şöyle:

* “Sn. Meral Akşener nazik tebrik mesajınız için teşekkür ediyorum. Demokrasimizin büyük yara aldığı, adaletin çürümeye yüz tuttuğu böylesi bir dönemde aldığım sorumluluğun bilinciyle toplumsal muhalefeti hep birlikte büyütmek için var gücümle mücadele edeceğim.

* Sn. Temel Karamollaoğlu tebrik mesajınız için teşekkür ediyorum. Adalet sisteminin çöktüğü bu dönemde toplumsal muhalefeti büyütmek için mücadele edeceğim.

* Sn. Ali Babacan nazik tebrik mesajınız için teşekkür ediyorum. Demokrasimizin büyük yara aldığı, ekonominin çöktüğü, yoksulluğun sıradanlaştığı bu dönemde aldığım sorumluluğun bilinciyle toplumsal muhalefeti hep birlikte büyütmek için mücadele edeceğim.

* Sn. Erkan Baş tebrik mesajınız için teşekkür ediyorum. Emek sömürüsünün giderek arttığı, insanca yaşama koşullarının altında milyonlarca yurttaşımızın yaşamaya mahkum edildiği bir dönemde sorumluluğumun bilinciyle toplumsal muhalefeti hep birlikte büyütmek için mücadele edeceğim.

* Sn. Gültekin Uysal tebrik mesajınız için teşekkür ediyorum. Aldığım sorumluluğumun bilinciyle toplumsal muhalefeti büyütmek için mücadele edeceğim.”

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