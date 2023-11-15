Özel’den Erdoğan’a ’emanetçi’ yanıtı: Atatürk’ün emanetçisiyim

CHP lideri Özel, ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptı. Burada 40. yıl törenlerine katılan Özel'e Erdoğan'ın kendisine yönelik "Emanetçi" ifadesi soruldu. "Atatürk'ün emanetçisiyim" diyen Özel, yüksek yargıdaki krize de değindi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ada’da… Özel, ilk olarak Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki tören ile resmigeçide katıldı, KKTC Başbakanı Ünal Üstel’in verdiği öğle yemeğine iştirak etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de görüşen Özel, temaslarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“UTANMAZLIĞIN DANİSKASI”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın grup toplantısında kendisine yönelik “Emanetçi” ifadesi ve yüksek yargıdaki krize ilişkin değerlendirmesi sorulan Özel, şunları söyledi:

– Darbe olsa ilk CHP desteklermiş, bunu kendisi söylüyor. 15 Temmuz’da darbe oldu, Meclis Başkanı’nı ilk kim aradı, Özgür Özel. Ne dedi ‘Birlikte direnelim’ dedi. ‘Seçilmiş parlamentonun, demokrasinin arkasındayız. Darbecilerin karşısındayız…’ Bu lafı söylemiş kişiye hiç utanmadan, sıkılmadan ‘utanmaz’ diyor. Bir utanmazlık varsa – darbe gecesi Meclis’i açan partiye- o gece o partinin sözcüsü, bugünkü genel başkanına ‘Darbe olsa siz desteklersiniz’ demek kendi kullandığı deyimle üzülerek tekrar ediyorum utanmazlığın daniskasıdır.

“GALİBA DARBENİN BAŞISIN”

– Burada darbeden kasıt şudur. Darbeler anayasaları askıya alırlar. Bunu topla tüfekle yaparsanız askeri darbe olur. Sizin gibi anayasayı hiçe sayarsanız sivil darbe olur. Yapılmaya çalışılan anayasanın bir maddesini hiçe sayarak AYM denetiminden kurtulmak. İki yüksek yargı organı arasında anlaşmazlık olduğu doğru ama anayasa anlaşmazlık tarif etmiyor. ‘AYM’nin kararı herkesi bağlar’ diyor. Siz buna karşı ‘Hayır ikisi de eşittir ben de Yargıtay’ın tarafındayım’ derseniz sizin tarafınız darbenin tarafıdır. Galiba siz darbenin başısınız.

“DEĞİŞİM UYKULARINI KAÇIRMIŞ”

– ( Erdoğan’ın “CHP bukalemun tiplerin elinde oyuncağa dönüştü” sözleri ve Demirtaş-Kavala eleştirisi) Biz değişim kurultayımızı yaptığımızdan beri Erdoğan bir cümlede dört kez ‘Değişim’ diyor. CHP’deki değişimin onun uykularını kaçırdığı çok belli. Bizimle meşgul, bundan çok memnunum. Ona kötü bir haberim var; parti içinde değişim yaşandı ama esas değişim iktidarda yaşanacak. Bunu da çok uzun bir zamanda yapmayacağız. Önce yerel seçimlerde büyük bir başarı elde edeceğiz ardından da bu sürdürülemez yönetim biçimine karşı vatandaşımızdan genel seçim sandığını talep edeceğiz. Biz Cumhurbaşkanı değiştireceğiz. Endişelenmekte haklı.

“ÖCALAN’IN MEKTUP ARKADAŞI”

– Öcalan’dan medet umacağıma Demirtaş’a yapılan hukuksuzluğu eleştirmek çok daha izah edilebilir bir şey. Demirtaş bir partinin genel başkanı iken cezaevine konuldu ve birçok hak ihlali kararına rağmen orada tutuluyor. Oysa kendisi 40 bin kişinin katili Abdullah Öcalan ile mektup arkadaşlığı yapmaktadır. Ondan mektup alıp okutmaktadır. Esas kimin kiminle ilişkili olduğunu vatandaşımız takdir etsin. Biz hukuksuz yargılanmalara itiraz etmeye devam edeceğiz. Erdoğan’ın mırıldanmasıyla geri adım atacak değiliz.

“HER HAKARETİNE CEVAP VERMEYECEĞİM”

(Erdoğan’ın kendisine yönelik “Emanetçi” ifadesi) – Atatürk’ün emanetçisiyim. Atatürk’ün emanet ettiği Cumhuriyet’e sahip çıkıyorum. Atatürk’ün bir emaneti daha var o da Cumhurbaşkanlığı koltuğu. O emaneti kendisinden geri almak üzere gün sayıyoruz. Onun dışında kullandığı hakaretler duyduğu endişeden dolayı, Erdoğan’ın her hakaretine bir cevap verecek olursak evin yolunu bulamayız.

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