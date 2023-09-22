Özelleştirme’den aldıkları mülkleri satmışlar

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın, kamu yararına kamu kurum ve kuruluşlarına devrettiği 26 taşınmazın, devredilen kurumlarca satıldığı ortaya çıktı.

Deniz AYHAN

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’yla ilgili 2022 Sayıştay raporu, kurumun kamu yararına kamu kurum ve kuruluşlarına devrettiği 26 taşınmazın, devredilen kurumlarca satıldığını; dört taşınmazın ise amacının dışında kullanıldığını ortaya koydu.

Dört taşınmazdan ikisi meslek edindirme kursu ya da gençlik merkezi olarak kullanılması gerekirken idari bina olarak kullanıldı. Kalan iki tanesi ise bir kooperatife kiralandı.

Sayıştay'ın raporunda Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile kamu yararına kullanılması kaydıyla bedelli veya bedelsiz olarak kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere devredilen 26 adet taşınmazın devralan kuruluşlar tarafından satıldığı, dört taşınmazın da kurul kararlarında belirlenen amacın dışında kullanıldığı belirtildi.

Sayıştay denetçileri, “Özelleştirme Yüksek Kurulunca özelleştirme kapsam ve programına alınan kuruluşlara ait kimi taşınmazlar, kamu yararı dikkate alınarak, belirli bir amaçla kullanılmaları ya da belirli bir kuruma tahsis edilmeleri amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına ya da mahalli idarelere bedelli veya bedelsiz olarak devredilmektedir. Kanun'da yer alan milli güvenliğin veya kamu yararının gerektirdiği durumlarda devre ilişkin şartlar, ilgili Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı veya Özelleştirme Yüksek Kurulu kararında atıf yapılan protokollerle belirlenmektedir” ifadesini kullandı.

KOOPERATİFE KİRALAMIŞLAR

2014 yılından bu yana Sayıştay denetim raporlarında kamu kurumlarına devredilen taşınmazların satıldığı bulgusunun yer aldığının ve 2017 tarihinde bir rapor hazırlandığının ancak çalışmanın henüz sonlanmadığının belirtildiği Sayıştay raporunda, şöyle denildi:

– Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere devredilen 30 taşınmazın, taşınmazı devralan kuruluşlar tarafından tahsis amacına aykırı kullanıldığı, bu taşınmazların 26'sına ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu kararında kamu yararına kullanım şartı getirildiği halde bu taşınmazların satıldığı, iki tanesinin ilgili belediye tarafından meslek edindirme kursları ve çok amaçlı gençlik merkezi olarak kullanılması gerekirken idari bina olarak kullanıldığı, kalan iki tanesinin ise fen işleri hizmetlerinde ve sosyal tesis alanı olarak kullanılması gerekirken bir kooperatife kiralandığı tespitleri yer almaktadır.

– Ayrıca bu taşınmazların sadece ikisinde kullanım amacı tapuya şerh edilmiş olup devir amacına aykırı kullanımların ihlaline ilişkin herhangi bir yaptırımın uygulanmadığı da tespitler arasındadır.

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