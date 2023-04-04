Özgür Özel: 10 ilin insanlarının şimdi devletin alan sağ eline değil, veren sol eline ihtiyacı var

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM Genel Kurulu’nda, Millet İttifakı’nın verdiği ortak kanun teklifine ilişkin, “Devlet, devlet baba olsun, devlet ana olsun, şefkati göstersin. Vergiyi aldığımızda vergisini verenler, asker deyince gidenler, evladını yollayıp orada şehitliği göze alan bu 10 ilin insanlarının şimdi devletin alan sağ eline değil, veren sol eline ihtiyacı var” dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bugün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Millet İttifakı üyesi 6 siyasi partinin grup başkanvekilleri ile milletvekillerinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Yol Açtığı Zararların Giderilmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'ni anlattı.

“BUNA ‘HAYIR' DİYEBİLECEK HİÇBİR MİLLETVEKİLİ OLDUĞUNA İNANMIYORUM”

Özel, AKP’lilere, depremzedelere ücretsiz konut verilmesini de öngören teklifi Meclis tatile girmeden önce yasalaştırma çağrısı da yaptı. Özel, kanun teklifi hakkında şunları söyledi:

* “Tarihi bir ana tanıklık etmek üzeresiniz. Benim için de oldukça keyifli. Elimde bir kanun teklifi var. Millet İttifakı'nın ilk kanun teklifi. Altında Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanvekillerinin, İYİ Parti'nin sayın grup başkanvekillerinin, Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun ve Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın imzası var. Tam 38 sayfa, 58 madde. Şunu söylüyor; bu kanun teklifini okuyup da elini vicdanına koyup buna ‘hayır' diyebilecek hiçbir milletvekili olduğuna inanmıyorum.

“14 MAYIS'TA GELDİĞİMİZDE BUNLARDAN BİR ADIM GERİYE GİDEMEYELİM”

* 6 Şubat'taki yaşadığımız büyük deprem felaketinden sonra bu ülke ayağa kalkarken geride kimseyi bırakmasın diyoruz. Hani Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir ya, devlet öyle bir devlet olmalı, biz olsak böyle yapardık veya 14 Mayıs'tan sonra bunları yapacağız diyoruz. Altına imza attık ki kanun teklifini verdik ki, tutanağa geçirdik ki 14 Mayıs'ta geldiğimizde bunlardan bir adım geriye gidemeyelim. Bununla ilgili kimsenin şüphesi olmasın istiyoruz.

“İLK KONUT, TEK KONUT BİR KURUŞ ALINMADAN VERİLSİN DİYORUZ”

* Depremzedenin konutu yıkıldıysa suçu onda değil, devlettedir. İlk konut, tek konut bir kuruş alınmadan verilsin diyoruz. Çiftçilere modern ev, modern bir ahır ve yardımcı binaları köyde ücretsiz yapıp, ücretsiz verelim diyoruz. Kiracılar için 2 yıl süreyle gerçek bir kira yardımı, ev bulamayana 2 yıl süreyle mutlaka ev verelim diyoruz.

* Güçlendirme için çok uzun vadeli, çok uygun finansmanlar sağlayalım, bunun için yapacağımız bütün ihalelerde ekstra şeffaf olalım, denetime açık olalım, millet acı çekerken, yara sararken ‘birileri bundan istifade ediyor mu' diye bir şüphe kimsenin aklında kalmasın istiyoruz. Yıkılan, yıkılacak olan evlerin su faturası olur mu? Geçmişten telefon faturası olur mu? Doğalgaz faturası olur mu? Hepsini silelim diyoruz.

* Başta mazot, tüm tarımsal girdileri orada İslahiye'deki çiftçi, Kahramanmaraş'taki çiftçi, Adıyaman'daki çiftçi artık kendi gücüyle ayakta durana kadar onun mazotunu, gübresini, ilacını devlet olarak destekleyelim, verelim onu önce ayağa kaldıralım diyoruz.

“NE ÖTV NE KDV NE HARÇ ARTIK OLMASIN DİYORUZ”

* Küçük esnaflara, işletmelere yapacakları yeni yatırımlar için çok uzun vadeli, çok uygun finansman sağlayalım diyoruz. Depremzede öğrencilere burs ve ücretsiz barınma hakkını özel ve daha güçlü bir statüyle mutlaka verelim diyoruz. Deprem bölgesindeki vatandaşların kamuya, kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara olan borçlarını silelim, erteleyelim ya da çok özel istisnalarla çok ileriye öteleyelim diyoruz.

* Deprem bölgesindeki bebekler için doktorların gerekli gördüğü yaşa ama en az bir yaşına kadar mamasını, sütünü ve bebek bezinin tamamen ücretsiz olması gerektiğini söylüyoruz. Depremde evi yıkılanların, evsiz kalanların, aracını kaybedenlerin kendilerine verilen ücretsiz ev hariç; çocuğu için olur, kendisi için olur araç ve ev alımlarında ne ÖTV ne KDV ne harç artık olmasın diyoruz.

“DEPREM BÖLGESİNDEKİ BELEDİYELERİN İLLER BANKASI'NA BORÇLARINI SİLELİM”

* Deprem bölgesindeki belediyelerin İller Bankası'na borçlarını silelim, ayrıca artan kredi taleplerini karşılamak için İller Bankası sermayesini 90 milyara çıkaralım diyoruz. Depremzedelerin en kaliteli ortez ve proteze SUT hükümlerine tabi olmadan derhal kavuşmalarını sağlayalım diyoruz. İş yeri yıkıldığı için işsiz kalan esnafa, esnaf ahilik sandığından işsizlik ödeneği verelim diyoruz. Ağır hasar görerek kullanılmaz hale gelen tüm araçların yerine konmasında ÖTV şartını hem binek otomobiller hem ticari araçlar hem işin yapılması için mutlaka ihtiyaç duyulan ekipman için tamamen kaldıralım diyoruz.

“İNSANLARININ ŞİMDİ DEVLETİN ALAN SAĞ ELİNE DEĞİL, VEREN SOL ELİNE İHTİYACI VAR”

* Devlet, devlet baba olsun, devlet ana olsun, şefkati göstersin. Vergiyi aldığımızda vergisini verenler, asker deyince gidenler, evladını yollayıp orada şehitliği göze alan bu 10 ilin insanlarının şimdi devletin alan sağ eline değil, veren sol eline ihtiyacı var. Devlet, devletliğini burada göstersin diyoruz. 14 Mayıs'tan sonra bunu yapacağız. Eğer bu onura, bu gurura 22 yıllık bir iktidarın son haftasında ortak olmak isterseniz yarınki komisyon toplantısını toplayın bunu geçirelim, Perşembe bunu bitirelim. Suni gündemleri terk edin diyoruz.” ANKA

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