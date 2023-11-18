Özgür Özel: Bir derin güç hepimize had bildiriyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hrant Dink cinayetinin hükümlüsü Ogün Samast'ın serbest bırakılmasını protesto etmek için Dink’in katledildiği yerde düzenlenen eyleme katıldı.

Ali Selim YAMANLI

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Hrant'ın arkadaşları grubu, Hrant Dink cinayetinin hükümlüsü Ogün Samast’ın tahliye edilmesini protesto etmek için Dink'in 19 Ocak 2007’de vurulduğu nokta olan Osmanbey'deki eski Agos Gazetesi önünde bir araya geldi.

Eyleme CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Özgür Özel, şöyle konuştu:

-Hafta boyunca tüm söylenecekleri söyledik. Bugün Hrant'ın Arkadaşlarının çağrısıyla buradayız. Bir derin güç hepimize had bildiriyor. Elbette en çok Ermeni cemaatini yaralıyor, üzüyor, tedirgin ediyor.

-Türkiye’deki bütün muhaliflere şunu söylüyorlar; ‘Biz buradayız' diyorlar. ‘Günü geldiğinde katilimize de sahip çıkarız' diyorlar.

-Kötülük katiline sahip çıkıyorsa bütün iyi insanları Hrant'ın davasına, bütün mağdurların davalarına, Türkiye’deki insan hakları sorununa, Türkiye’deki bütün eşitsizliklere karşı birleşmeye davet ediyorum.

-Karşımızdaki kötülük ve derin güçler katillerine sahip çıkıyorlar. Bütün iyi insanlar birbirine ve adalet arayışına sahip çıksın.



“RAKEL DİNK 17 YILDIR GÖZÜMÜZÜN İÇİNE BAKIYOR”

– Yürüyüşlere gelin, açıklamalara gelin. Gelin ki kötülük kaybolsun gitsin. İyi insanlar birbirinin gözünün içine bakabilirler. Rakel Dink, 17 yıldır gözümüzün içine bakıyor.

– Rakel Dink 17 yıldır gözünüzün içine bakıyor. Ama kötüler gözünüzün içine bakamazlar. Onlar kaçarlar saklanırlar. İyi insanlar bundan sonra birlikte cesaret göstersinler, kötülüğü hep beraber yeneceğiz.”

“CİNAYETİN ARKASINDAKİ KARANLIĞA BAKILMADI”

Hrant'ın Arkadaşları adına yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

-16 yıl önce Hrant Dink'in vurulup düştüğü yerdeyiz. Bugün buraya gelmemize vesile olan kötülük uzun bir tarihsel sürecin son damlası gibidir. Biz bu dava başladığı günden itibaren gerçek suçluların yargılanmasını istedik.

-Bu hiçbir zaman olmadı. ‘3-5 tane tetikçiyle bu davayı kapatamazsınız' dedik. Yaşı küçük ayarlanmış tetikçi, mahkemenin verdiği cezayı doldurdu ve çıktı.

-Bu bir infiale neden oldu. Bu çok doğal. Çünkü bunun arkasında 100 yıllık kötülük var. Bunun arkasında 16 yıldır süren hukuksuzluk var.

-Hrant Dink'i bu tetikçilerin önüne atan, onu hedef gösteren, katline ferman çıkaran hiç kimse bu davada yargılanmadı. Bugün yüzümüze çarpılan kötülük bunun sonucudur.

-Tetikçileri örgütleyen, hazırlayan, koruyup kollayan ve onların cinayetten sonra sırtını sıvazlayan o derin kötülük ile bu duruşmalar boyunca hiç yüzleşilmedi. Bu cinayetin arkasındaki karanlığa bakılmadı.

-Biz bu karanlık cinayetin arkasındaki kötülük ortaya çıkarılana kadar bu alçak cinayete karışan herkes yargılanana kadar ve bu kötülükle yüzleşme sağlanana kadar bu davanın peşini bırakmayacağız. Biz bitti demeden bu dava bitmez.

Açıklamaların ardından Dink'in katledildiği noktaya karanfil bırakıldı.