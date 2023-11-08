Özgür Özel’den Yargıtay kararına tepki: Bu bir darbe girişimidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi’nin kararına uymayıp yüksek mahkemenin üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili “Bu bir darbe girişimidir” dedi. Yaşanan krizin aslında AKP ve MHP arasında olduğunu ifade eden Özel, "Filler tepişirken çimenler eziliyor. Halkı bu kalkışmayı bastırmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yargıtay, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından verilen hak ihlali kararına uymayıp, kararda imzası bulunan yüksek yargı mensupları hakkında suç duyurusunda bulundu. Yargıtay ayrıca TBMM’ye Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi için kararın gönderileceğini belirtti.

“Yargıda kriz” olarak değerlendirilen bu gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanlığı görevini bugün devralan Özgür Özel, partisini olağanüstü topladı.

Toplantının ardından partisinin TBMM’deki grup salonunda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kararın Meclis'e, anayasaya ve AYM'nin tüzel kişiliğine karşı bir darbe girişimi olduğunu vurguladı.

“FİLLER TEPİŞİRKEN…”

Özel, “Filler tepişirken çimenler eziliyor. Bu kriz MHP-AKP krizidir. Halkı bu kalkışmayı bastırmaya davet ediyoruz” dedi.

Özel, kararın Can Atalay açısından da mağduriyet yarattığını vurgularken “Ancak Can Atalay ile sınırlı bir karar değildir. Anayasayı ortadan kaldırma girişimidir” ifadesini kullandı.

Özel şöyle devam etti:

“Sayın Numan Kurtulmuş’u yarın telefonla arayacağız. Yarın tüm grupların başkanlarını danışma kurulu toplantısı yapmaya davet ediyorum. Bu toplantının gerçeklememesi durumunda Numan Kurtulmuş’tan randevu isteyeceğiz.”

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