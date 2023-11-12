Özgür Özel: Erdoğan taşeron kullanıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'nin zayıflatacak herhangi bir karara karşı en ufak bir esneme göstermeyeceklerini belirterek, Erdoğan’a “Aklını başına alsın” dedi. Özel, “Erdoğan, kendi çıkaramadığı krizi, Yargıtay'a çıkarttı, taşeron kullanıyor. Çıkan krizin sebebi ve darbe krizinin lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

Can ÇAPAR

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Hatay Dörtyol ilçe başkanlığında yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

‘Yargı krizine’ ilişkin konuşan Özel, Anayasa Mahkemesi’nin zayıflatacak herhangi bir karara karşı en ufak bir esneme göstermeyeceklerini belirterek Erdoğan'a ,”Aklını başına alsın, biz buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi burada” dedi.

“BİZDE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE GEÇİT VERECEK GÖZ YOK”

Özel'in konuşmasından satır başlıkları şöyle

*Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine uçakta tamamen saçmalamış. Çünkü söylediği sözlerin iler tutar tarafı yok. Anayasa Mahkemesi'nin yetkisine yasa çıkartarak sınırlayamazsınız. Zaten kendisi de diyor ki, ‘Yasayı çıkartırız ama yine Anayasa Mahkemesi bozabilir' diyor. Anayasa değişikliğine lafı getirmeye çalışıyor.

*Ama onlarda Anayasa'yı değiştirecek çoğunluk yok. Bizde de Erdoğan ile birlikte oturup, Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvurunun önünü tıkayan ya da Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanma zorluluğunu ortadan kaldıracak bir anayasa değişikliğine, ya da Anayasa Mahkemesi'ni zayıflatacak bir anayasa değişikliğine geçit verecek göz yok.

“ERDOĞAN YETKİLERİNİ SINIRLAYAN HERKESİ DÜŞMAN İLAN EDİYOR”

*Ne yaparlarsa yapsınlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda en ufak bir esnemesi olması mümkün değildir, aksine çok açık yazmasına rağmen bu anayasayı tanımayan, anayasayı çiğneyen zihniyet hangi anayasa maddesi olursa olsun, onunla uyuşamaz, bağdaşamaz. Çünkü anayasalar tek adamların yetkilerini sınırlarlar ama bizim başımızdaki tek adam, yetkilerini sınırlayan herkesi düşman ilan ediyor

“ANAYASA MAHKEMESİNİN 15 ÜYESİNİN 10'UNUN KENDİSİ ATADI”

*Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin 7 tanesini Erdoğan atadı, 3'ü de meclisten AKP'nin çoğunluk oylarıyla seçildi. Yani 15 üyenin 10'unu sadece kendisi, geri kalan 5'ini de partisi atadı zaten. Ahmet Necdet Sezer'den kalan Anayasa Mahkemesi üyesi yok, onlarla da çatışmaya başladı.

“YAPMAYA ÇALIŞTIĞI DÜPEDÜZ SİVİL DARBEDİR”

*Çünkü gemi azıya aldı, dur durak bilmiyor, anayasa tanımıyor. Bundan sonraki süreçte bu ülkenin adına demokrasi demezler. Şu anda yapmaya çalıştığı anayasayı ortadan kaldırmak için bir darbe girişimidir. Eğer toplan, tüfekle yapılıyorsa askeri darbedir, bu da düpedüz sivil darbedir.

“AKLINI BAŞINA ALSIN”

*Devletin tepesindeki cumhurbaşkanının kriz çıkardığı nerede görülmüş? Cumhurbaşkanı kriz çözmek için var. Ama bir partinin genel başkanı olduğu için kriz çözmek yerine kriz çıkartıyor. Yeni krizlerden de kendisine fırsat çıkarmaya çalışıyor.

*Biz böyle bir şeye izin vermeyeceğiz. Buna mecliste direniyoruz, sokaklarda, meydanlarda direneceğiz. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sanki dikensiz gül bahçesinde bu işleri yapacağı gibi düşünmesine kesinlikle geçit vermiyoruz. Aklını başına alsın. Biz buradayız. CHP burada. Diri bir muhalefetle dimdik karşısındayız.

“BU MİLLETİN ÜSTÜNE KAPADIĞI ZİNCİRLERİ TEKER TEKER AÇACAĞIZ, KIRACAĞIZ”

*Anayasa Mahkemesi'ndeki 130 bin başvuru geçtiğimiz günlere kadar övünç mevzusuydu kendisi için, ‘Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hakkını biz getirdik' diyordu, şimdi ondan şikayet ediyor. Gezi olaylarına kadar ‘Taksim'de 1 Mayıs kutlamasını biz yaptık, Taksim'i halka açık' diyordu, şimdi Taksim'de kuş uçurtmuyorlar.

*İstiklal Caddesi 8 Mart'ta kadınlara kapalı, Galatasaray Meydanı, cumartesi annelerine kapalı, bu memleketin adına da demokrasi demeye çalışıyor. Böyle bir aşırı baskı, kısıtlama bundan sonraki süreçte bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil.

*Ayağını bundan sonra denk alsın. Bundan sonraki süreçte onun bu milletin üstüne kapadığı zincirleri teker teker açacağız, kıracağız. Kapattığı meydanları özgürleştireceğiz. Yasakladığı sokakları özgürleştireceğiz.

“ERDOĞAN, KENDİ ÇIKARAMADIĞI KRİZİ, YARGITAY’A ÇIKARTTI”

*Erdoğan, kendi çıkaramadığı krizi, Yargıtay’a çıkarttı, taşeron kullanıyor. Yargıtay’daki ceza dairesi alt işveren olarak Erdoğan’ın talimatıyla devletin tepesinde yargı krizi çıkarmıştır. Çıkan krizin sebebi ve darbe krizinin lideri Recep Tayyip Erdoğan’dır.”

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