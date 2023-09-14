Özgür Özel, genel başkan adaylığını yarın açıklayacak tartışmayı bitirecek

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yarın genel başkan adaylığını ilan edecek ve bu konudaki tartışmalara son noktayı kocayacak. Özel, genel merkezde yarın saat 14.00’te kameraların karşısına geçecek. Özel’in yanında yeni isimlerden oluşan 30 kadar milletvekili ve Parti Meclisi üyeleri de olacak.

Başak KAYA

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Değişime destek vermelerine karşın üst üste birçok dönem vekillikleri nedeniyle eleştirilen ya da eski yönetimdeki isimler açıklama sırasında salonda yer almayacak. Kulislerde Özel'i parti içinden 50 ismin desteklediği belirtiliyor.

İSTİFA TARTIŞMASI

Özel, seçim sürecine ilişkin eleştiri ve özeleştiri yaptığı geleceğe dair tutum belgesini de açıklayacak. Özel'in açıklayacağı tutum belgesinin “14-28 Mayıs seçimlerine yönelik eleştirileri, seçim sonrası yapılması gereken ama yapılmayan politikaları, gelecekte atılması gereken adımları” içerdiği kaydedildi. Özel ayrıca kadın ve genç politikasından, tüzükte yapılması gereken değişikliklere, dış politikaya kadar birçok konuda değerlendirme yapacak.

Özel'in Grup Başkanlığı'ndan istifa etmesi gerektiği yönündeki tartışmalar da sürüyor. Adaylık açıklamasından sonra bu durumun etik olmayacağı öne sürülüyor. Ancak Özel'in istifa konusunda kararsız olduğu biliniyor. Özel'in istifa etmemesi CHP'deki tartışmaların boyutunu yükseltebilir. CHP'nin kongre süreci 15 Ekim tarihi itibariyle tamamlanıyor ve kasım ayında da kurultayın yapılması öngörülüyor. Şimdiden Özel'in kaç delegeden destek alabileceğinin yorumları yapılıyor. Genel merkez kaynakları 180 kadar delegenin desteğini alabileceği yorumunu yaparken, Özel'e yakın kaynaklar sayının 400 kadar olacağını, hedefin yerel seçim sonrası olası olağanüstü kongre olduğunu belirtiyorlar.