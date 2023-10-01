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Özgür Özel, görevi bıraktığını açıkladı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, görevini fiilen bıraktığını açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Özel, “Genel Başkan'la mutabakata vardık. Grup Başkanlığı'nı fiilen yürüteceğim. Kongrelerde olacağım, salı günleri grup toplantılarında olamayacağım" dedi.

Yayınlanma: 18:27 - 01 Ekim 2023 Güncellenme:
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Özgür Özel, görevi bıraktığını açıkladı

CHP Genel Başkanlığı’na aday olan Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Yapılan görüşme sonrası açıklamada bulunan Özel, Grup Başkanlığı görevini fiilen bıraktığını duyurdu.

Grup içi tartışmalar yaşanmaması için istifa etmediğini vurgulayan Özel, Grup Başkanlığı görevini fiilen yapmayacağını söyledi.

Özel, “Genel Başkan’la mutabakata vardık. Grup Başkanlığı’nı fiilen yürüteceğim. Kongrelerde olacağım, salı günleri grup toplantılarında olamayacağım” dedi.

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